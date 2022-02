Patinatoarea rusa prinsa dopata la JO Beijing, lasata sa concureze in continuare

Patinatoarea rusa Kamila Valieva are dreptul de a continua sa participe la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, in ciuda unui test antidoping pozitiv, a anuntat, vineri, Comitetul Olimpic Rus (ROC).Valieva "are dreptul sa se antreneze si sa concureze fara restrictii, cu exceptia cazului in care Tribunalul de Arbitraj pentru Sport decide altceva", anunta comitetul rus intr-un comunicat, citat de News.ro.Kamila Valieva, in varsta de 15 ani, se afla in centrul unui scandal care a zguduit ... citeste toata stirea