Patrice Evra: Am vandut droguri si am mancat Big Mac-uri de la gunoi. Fotbalul m-a salvat

Fostul international francez Patrice Evra a dezvaluit, intr-un interviu pentru BBC One, ca a avut o copilarie foarte grea, in care a trait experiente teribile si inclusiv a vandut droguri, informeaza Marca."Uneori, noaptea, cand aruncau Big Mac-urile reci la gunoi, mergeam si le luam. Dupa ce ne-a parasit tata, totul a fost haotic. Fotbalul m-a salvat. Cand aveam 17 ani, am mers in Italia", a afirmat Evra, jucator nascut in Senegal.Jucand "Doua adevaruri si o minciuna", el a spus: "Am ... citeste toata stirea