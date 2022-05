Patronii cluburilor Sepsi si CFR Cluj l-au ironizat pe Dan Sucu

Omul de afaceri Dan Sucu a devenit actionar la FC Rapid cu o participatie de 50 la suta din clubul giulestean. La conferinta de presa de miercuri, in care a fost prezentat, Sucu a trimis "sageti" catre cluburile Sepsi Sfantu Gheorghe, finantat cu bani din Ungaria, si CFR Cluj, patronat de Nelutu Varga, un om de afaceri despre care spune ca nu-l cunoaste."Faptul ca un guvern al unei tari vecine investeste 3,5 milioane de euro in fiecare an in bugetul unei echipe care concureaza aici este o ... citeste toata stirea