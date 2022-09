Paul Pogba, jucatorul echipei Juventus, plasat sub protectia politiei

Jucatorul echipei Juventus, Paul Pogba, a fost plasat sub protectia politiei, atat in Franta, cat si in Italia. Potrivit Le Parisien, si mama jucatorului beneficiaza de protectia fortelor de ordine.Decizia a fost luata dupa tentativele de extorcare a caror tinta a fost jucatorul. Sambata, fratele lui Paul, Mathias, a fost pus sub acuzare si plasat in arest preventiv, in cadrul anchetei.Alti patru suspecti cu varsta cuprinsa intre 27 si 36 de ani au fost, de asemenea, inculpati si inchisi in ... citeste toata stirea