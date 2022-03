Pauza ce trebuie exploatata

Dupa remiza de la Selimbar, Politehnica are un ragaz de doua saptamani pentru reglajePolitehnica Iasi revine astazi in Copou, in cursul dupa amiezii, cand va avea loc primul antrenament al saptamanii. Asta pentru ca antrenorul Costel Enache le-a dat doar luni liber jucatorilor, acestia avand a doua zi dupa meciul de sambata, de la Ramnicu Valcea, contra CSC Selimbar, o sedinta de pregatire.Remiza alba cu gruparea sibiana a parut a fi oarecum echitabila tinand cont de aspectul partidei. ... citeste toata stirea