La 77 de ani, Dumitru Dragomir are o batranete linistita, din punct de vedere financiar. Pe langa faptul ca este un prosper om de afaceri, Dragomir a dezvaluit ca are o pensie de aproximativ 4.000 de euro pe luna.Fostul sef de la LPF a explicat cum a ajuns sa aiba aceasta remuneratie lunara."Bani deoparte nu am, pentru ca mi-am asigurat batranetea prin pensie. Eu am platit 6000 de dolari in fiecare luna la stat pentru pensie. Am aproape 4000 de euro. Cam 20.000 de lei. Asta adaugata la pensia ... citeste toata stirea