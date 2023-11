Echipa Romaniei s-a calificat in in premiera in finala Cupei Mondiale de minifotbal din emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite), dupa ce a invins Ungaria cu scorul de 3-0 (1-0), vineri, in semifinale.Tricolorii, puternic sustinuti din tribune, s-au impus prin golurile marcate de Mircea Ciprian Ungur (5), Ioan Mircea Popa (27) si Marius Gabriel Balogh (37).Sambata, de la ora 16:00, va avea loc finala, in care Romania va infrunta castigatoarea dintre Azerbaidjan si Kazahstan.Romania, ... citeste toata stirea