Petrescu: Nu plec de la CFR decat poate cand nu mai am sanse la grupele Conference League

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu va demisiona de la formatia ardeleana decat poate in momentul in care aceasta nu va mai avea sanse de calificare in grupele Conference League.Intrebat daca s-a gandit sa demisioneze dupa ce campioana Romaniei a fost eliminata de catre gruparea armeana Piunik Erevan in primul tur preliminar al Champions League, Dan Petrescu a raspuns: "Nu, nu, in niciun caz nu m-am gandit. E clar ca obiectivul in ... citeste toata stirea