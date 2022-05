Formatia Petrolul Ploiesti si-a asigurat promovarea in Liga 1 Casa Pariurilor, dupa ce a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Concordia Chiajna, in etapa a IX-a din play-off-ul ligii secunde.Golurile au fost marcate de Mario Bratu, in minutele 38 si 48.Din minutul 58, Petrolul a jucat in ... citeste toata stirea