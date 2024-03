Petrolul Ploiesti il da in judecata Boc, dupa ce primarul Clujului a acuzat echipa prahoveana de blat

Clubul Petrolul Ploiesti a anuntat ca il da in judecata pe primarul orasului Cluj-Napoca, Emil Boc, dupa ce acesta a acuzat echipa prahoveana de blat in ultima etapa a sezonului regulat al Superligii."Clubul Petrolul Ploiesti este realmente consternat in urma afirmatiilor iresponsabile lansate in miez de noapte de catre primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, prin intermediul retelelor de socializare. Acuzatiile facute la adresa jucatorilor nostri, cum ca ei ar fi premeditat un ... citește toată știrea