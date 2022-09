Echipa de Formula 1 AlphaTauri a anuntat ca pilotul japonez Yuki Tsunoda va continua sa concureze pentru italieni si in 2023."Scuderia AlphaTauri este incantata sa anunte ca Yuki Tsunoda va ramane alaturi de echipa pentru sezonul 2023, dupa primii doi ani de succes in Formula 1", a precizat echipa."Yuki este un pilot foarte talentat si a progresat mult in acest sezon. Ritmul pe care l-a aratat recent ... citeste toata stirea