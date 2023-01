Pleaca David Popovici din Romania? "Nu stiu ce imi rezerva viitorul"

Dublul campion mondial si european la inot David Popovici a afirmat, joi, referitor la posibilitatea ca el sa plece sa studieze in afara tarii dupa terminarea liceului, ca nu stie ce ii rezerva viitorul si ca nu are alte planuri decat sa continue alaturi de echipa sa."Am auzit si eu ca doamna Potec a spus ca Romania m-ar putea pierde. Nu a venit de la mine si nu am vorbit cu ea despre asa ceva. Nu stiu ce planuri am, pentru ca nu am planuri. Planul meu este sa imi vad de treaba aici, sa raman ... citeste toata stirea