Astazi, de la ora 20:00, in Copou, Politehnica Iasi - Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-o partida restanta din etapa a VII-a a Ligii I de fotbal. Poli joaca acasa si duminica, de la ora 15:30, cu FC U 1948 Craiova, in etapa a XIII-a a campionatului.Un nou start al CSM Politehnica Iasi in cursa pentru a atinge obiectivul, clasarea la mijlocul clasamentului, acolo unde ar trebui sa stea o echipa care are conditii fara precedent in istoria clubului, poate avea loc astazi. Dupa un parcurs submediocru ... citeste toata stirea