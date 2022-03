Poli - Astra Giurgiu,3-1, final. Goluri Plohotniuk 2 si Camara

89- mari ocazii ratate de Camara si Plohotniuk3-1, min.79 - Plohotniuk realizeaza dubla, de ziua lui77 -"cap" Aftanache in plasa laterala2-1 min. 60:Gisa inscrie la o neatentie a apararii iesene.2-0 min. 57: Camara inscrie din penalty. Matei l-a faultat in careu pe Muratovic50 - corner Cristea, reia Muratovic peste bara49 - sut Plohotniuk deviat de portar in corner1-0,min. 45+1:Plohotniuk deschide scorul din careu, dupa centrarea lui Kouadio.45-inca o mare ocazie, Kouado43: ... citeste toata stirea