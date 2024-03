POLI. Ce au facut internationalii ieseni: Samayoa e stalpul Guatemalei, Stefanovici - titularizat de Pancu

Incepand de astazi, antrenorul Politehnicii Iasi, Leo Grozavu, are la dispozitie tot lotul de jucatori. Conform oficialilor clubului amintit, marti seara au revenit in Iasi stoperul Nicolas Samayoa si fundasul dreapta Todor Todoroski, care au participat la actiunile nationalelor de seniori ale Guatemalei, respectiv Macedoniei de Nord. Apoi, miercuri seara urmau sa ajunga in Iasi fundasul stanga Stefan Stefanovici si mijlocasul Luca Mihai, care au fost la lotul national de tineret al Romaniei. ... citește toată știrea