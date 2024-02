Poli, desteptarea! Liga a II-a ranjeste in Copou. Sprint intens pe final de sezon regulat: patru meciuri in doua saptamani

Politehnica Iasi nu are prea mult timp la dispozitie pentru a-si linge ranile dupa noul esec suferit in Liga I de fotbal, 1-2 cu Petrolul, la Ploiesti, in etapa a XXVI-a.Imediat dupa meciul de vineri din Prahova, Poli s-a intors acasa, a avut program lejer la finalul saptamanii trecute (sambata a fost liber iar duminica a avut loc o refacere), iar de luni a inceput pregatirea sprintului de final de sezon regulat. Un sprint in care formatia antrenata de Leo Grozavu va disputa patru meciuri in ... citește toată știrea