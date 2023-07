Politehnica Iasi a disputat vineri dimineata ultimul meci de verificare din aceasta vara. La Bansko, in Bulgaria, unde s-a aflat in cantonament de lunea trecuta, Poli s-a confruntat cu FC Krumovgrad, grupare promovata in vara, in premiera in istoria ei, in prima liga bulgara.Rezultatul partidei care trebuia sa aiba loc joi seara, dar a fost amanata din cauza ploii puternice, a fost 0-0.Antrenorul iesenilor, Leo Grozavu, a contat pe Jankov ('46 Ailenei) - Martac ('63 Kouadio), Katanec, F. ... citeste toata stirea