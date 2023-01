Politehnica a adus un international de 20 de ani crescut in Italia. Iasul a trecut Prutul

Politehnica Iasi continua campania de intarire a lotului. Clubul iesean l-a adus si pe Alexandru Mogos (foto - in tricoul Corvinului), care poate acoperi regula jucatorilor nascuti in 2002 pe care orice echipa de Liga a II-a trebuie sa conteze pe parcursul unui meci oficial.Mogos (1,81 metri), care joaca extrema stanga, dar poate fi folosit si mijlocas stanga sau central, este nascut la Drobeta Turnu Severin si a evoluat la juniori la Virtus Entella, club care a activat in ultimii ani in liga ... citeste toata stirea