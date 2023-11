In conditiile in care Liga I de fotbal a fost intrerupta la finalul saptamanii trecute, ca urmare a actiunilor echipelor nationale, microbistii locali si-au indreptat atentia in special catre sporturile de sala. Acolo unde echipele CS Politehnica, care, asa cum au obisnuit, ruleaza modest in ultimele esaloane interne, au avut sansa de a intalni adversari si mai slabi.La handbal, Poli, care pierduse in runda a IX-a, intermediara, 33-37 (16-19), la Galati, a invins acasa penultima clasata in ... citeste toata stirea