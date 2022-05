Politehnica Iasi are antrenor! A jucat la Steaua

Mugurel Cornateanu va ramane pe banca si in sezonul viitor, dar ca secund.Intrata in vacanta miercuri seara, dupa ce a terminat meciurile oficiale pe 7 mai, echipa de fotbal Poli Iasi a luat o prima decizie legata de sezonul 2022-2023. Astfel, din viitorul staff tehnic al clubului, care are ca obiectiv promovarea in Liga I de fotbal, va face parte Mugurel Cornateanu. Acesta va ocupa postul de antrenor secund, numele sefului bancii tehnice a Politehnicii urmand a fi stabilit saptamana viitoare. ... citeste toata stirea