Politehnica Iasi va petrece in aceasta saptamana mai multe zile in Ardeal decat acasa! Formatia ieseana va pleca marti, dupa un antrenament, care va avea loc in cursul diminetii, spre regiunea amintita, de unde va reveni abia duminica noapte.Marti, miercuri si joi Poli va sta la Zalau, localitate unde va juca in play-off-ul Cupei Romaniei, cu echipa locala SCM. Gazdele activeaza in Seria a X-a a Ligii a III-a, in care s-au clasat pe locul V, din zece echipe, in stagiunea trecuta. A doua zi ... citeste toata stirea