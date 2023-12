Politia a arestat 46 de persoane in urma ciocnirilor din exteriorul stadionului echipei Aston Villa dinaintea meciului de joi cu Legia Varsovia, din Conference League, care s-au soldat cu ranirea a patru politisti, relateaza Reuters.Violentele au avut loc inainte de startul meciului de pe Villa Park, iar politia a interzis accesul fanilor echipei oaspete, lasand tribuna rezervata lor goala. Villa a castigat meciul cu 2-1."Avem acum 46 de persoane in custodie in urma violentelor de ... citeste toata stirea