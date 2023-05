Nationala de polo a Romaniei a debutat, vineri, cu doua victorii in grupa A a turneului de calificare la Cupa Mondiala, gazduit de Berlin. Tricolorii au invins Iran si Kazakhstan.In primul meci al zilei, Romania a trecut de Iran, cu scorul de 15-4, iar in cea de-a doua partida a dispus de Kazakhstan, cu 19-5.In ultimul meci din grupa A, tricolorii vor juca sambata in compania reprezentativei Noii Zeelande.Din grupa B fac parte echipele ... citeste toata stirea