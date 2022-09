Poloneza Iga Swiatek a castigat turneul US Open. "Nu ma asteptam"

Liderul WTA, poloneza Iga Swiatek, a castigat, sambata, turneul US Open, al treilea sauu trofeu de grand slam.Swiatek a invins-o in finala pe sportiva tunisiana Ons Jabeur, numarul 5 mondial, scor 6-2, 7-6 (5), intr-o ora si 50 de minute. Sportiva castigatoare este prima poloneza campioana la US Open, la simplu.Iga Swiatek mai are in palmares doua trofee de grand slam, obtinute la Roland Garros, in 2020 si 2022. De asemenea, pentru ea este al saptelea trofeu din acest sezon, dupa Doha, ... citeste toata stirea