Portarul Ionut Radu are sanse mari sa ramana in Italia. "Saptamana viitoare va fi intalnirea cu Inter"

Portarul Ionut Radu ar vrea sa ramana in Italia, a declarat Oscar Damiani Jr, unul dintre agentii fotbalistului roman, aflat sub contract pana in 2024 cu Inter Milano, pentru care a aparat foarte putin, informeaza TuttoMercatoweb.Intrebat daca exista noutati referitoare la Radu, Damiani Jr a raspuns: "Nu, nimic, saptamana viitoare va fi intalnirea cu Inter."Despre interesul lui Cremonese pentru goalkeeperul roman, agentul a spus: "Poate fi". Despre Udinese, alt club mentionat de presa in