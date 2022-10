Portarul Kamil Grabar, despre Haaland: Nu este om!

Autor al unei duble in victoria echipei Manchester City cu FC Copenhaga, scor 5-0, Erling Haaland continua sa adune goluri (19 in 12 meciuri din acest sezon, in toate competitiile, inclusiv 5 in Liga Campionilor). Miercuri, la meciul cu FC Copenhaga, portarul danezilor a marturisit ca atacantul norvegian este din alta lume.Pentru a-l descrie pe atacantul norvegian, Jack Grealish, coechipierul sau, a declarat pentru BT Sport: "Este ... citeste toata stirea