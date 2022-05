Predare de stafeta in tenisul spaniol

Carlos Alcaraz l-a eliminat pe idolul sau Rafa Nadal si va juca semifinala la Madrid cu Djokovic *finala feminina intre Ons Jabeur si Jessica PegulaCarlos Alcaraz s-a calificat in semifinale la turneul Masters de la Madrid dupa ce si-a invins idolul, pe Rafael Nadal, cu scorul de 6-2, 1-6, 6-3, la capatul unui meci care a durat doua ore si 17 minute de joc. In primul set, Carlos Alcaraz a defilat de-a dreptul pe zgura de la "Caja Magica in fata lui Nadal. Insa in setul secund a inceput sa ... citeste toata stirea