''Trebuie salvat soldatul Yakin'' este deviza Federatiei elvetiene de fotbal, scrie ironic site-ul bluewin.ch inaintea meciurilor cu Israel, Kosovo si Romania, ultimele pentru nationala din Tara Cantoanelor in preliminariile EURO 2024.Selectionerul Murat Yakin este contestat din cauza evolutiilor neconvingatoare in Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Echipa sa este neinvinsa in actuala campanie de calificare, insa a remizat cu adversare mai slab cotate, printre care si Romania (2-2 la ... citeste toata stirea