Liverpool a invins in deplasarea de la Newcastle, scor 2-1, in etapa a treia din Premier League, o partida in care gazdele au condus si au avut om in plus inca din minutul 28.Newcastle - Liverpool 1-2, in etapa a treia din Premier LeagueGazdele au deschis scorul dupa 25 de minute, dupa ce Anthony Gordon a profitat de o gafa in apararea "cormoranilor", a patruns si l-a executat pe Alisson.Liverpool a ramas in zece jucatori in minutul 28, dupa ce Virgil van Dijk a vazut direct cartonasul ... citeste toata stirea