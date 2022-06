Premii record la Wimbledon: 47 de milioane de euro. Castigurile sunt de 11 ori mai mari

Organizatorii turneului de la Wimbledon au anuntat, joi, ca fondul de premii pentru editia din acest an a grand slam-ului este de 40.350.000 de lire sterline (47 de milioane de euro), suma cu 11,1 mai mare decat in 2021.Sportivi care vor castiga trofeul la simplu feminin si simplu masculin vor primi cate 2 milioane de lire sterline (2,3 milioane de euro). Pentru prima data in trei ani, competitia se va putea desfasura cu tribunele pline.Au fost marite cu 26 la suta fata de 2021 premiile ... citeste toata stirea