Presa din Anglia savureaza infrangerea pe care Newcastle a administrat-o, miercuri, formatiei PSG in Liga Campionilor, pe care unele ziare madrilene o interpreteaza deja ca pe o amenintare la adresa viitorului gruparii franceze in principala competitie europeana.The Telegraph vorbeste de un "blitz" reusit de "eroiii de acasa din Liga Campionilor", referindu-se la cele doua goluri marcate de duo-ul local Dan Burn si Sean Longstaff.Cei doi sunt evidentiati si de The Guardian: "Burn si ... citeste toata stirea