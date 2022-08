Presa internationala, la picioarele lui David Popovici: "Noul Tarzan al inotului", "Omul care nu are limite"

"Bun venit in universul lui Popovici!", au scris pe Twitter organizatorii Campionatelor Europene de Natatie din Roma, dupa fenomenalul succes al campionului nostru.David Popovici este cel mai tanar detinator al recordului mondial in proba de 100 metri liberDuminica, David a doborat recordul mondial in proba de 100 m liber. A fost felicitat si de cel care detinea pana acum acest titlu si se pregateste de semifinalele probei de 200 de metri liber. Cu numai o luna inainte de majorat, David ... citeste toata stirea