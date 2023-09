Politehnica Iasi a scos nasul din adancurile clasamentului Ligii I de fotbal dupa succesul norocos obtinut sambata trecuta, pe terenul extrem de modestei echipe FC Voluntari. Dupa zece runde, Poli este pe locul XII, primul de deasupra locurilor care duc la baraj. Asta dupa ce in startul sezonului Iasi a mai fost o singura data in afara "zonei rosii", dupa etapa a III-a, cand a urcat pe X. In rest, a stat doar in subsol, sase runde pe pozitiile direct retrogradante (de trei ori pe ultimul loc!) ... citeste toata stirea