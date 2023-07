Perioada in care Hannah Dingley, antrenoarea formatiei Forest Green Rovers, a fost prima femeie care a condus o echipa profesionista de fotbal masculin din Anglia, se va incheia in aceasta saptamana, clubul din liga a patra numindu-l pe David Horseman in functia de antrenor principal, informeaza Reuters.Dingley, care are o licenta UEFA pro, a fost numita antrenor principal interimar la inceputul acestei luni, dupa plecarea lui Duncan Ferguson. De asemenea, a fost singura ... citeste toata stirea