Prima reactie oficiala a ATP in scandalul vizei de intrare in Australia a lui Novak Djokovic

Asociatia Tensimenilor Profesionisti (ATP) a reactionat oficial pentru prima oara dupa ce Novak Djokovic a castigat, luni, procesul prin care ii fusese interzisa intrarea in Australia din cauza problemelor cu viza, liderul mondial fiind nevaccinat anti-Covid."ATP respecta pe deplin sacrificiile pe care australienii le-au facut de la debutul Covid-19 si politicile stricte de imigrare care au fost puse in aplicare.Complicatiile din ultimele zile legate de intrarea jucatorilor in Australia au