Debutul de saptamana a fost fast pentru jucatoarele din Romania la BCR Iasi Open, turneu de categorie WTA 125. Andreea Prisacariu (23 de ani) si Anca Todoni (18 ani), ambele beneficiare de wild-card, s-au calificat in optimile de finala, victoriile obtinute in primul tur la Iasi fiind primele pentru cele doua sportive in circuitul WTA.Ieseanca Andreea Prisacariu (FOTO), 23 de ani, a invins-o in primul tur pe compatrioata sa Oana Gavrila, 25 de ani, scor 6-2, 6-3 si va juca in optimi cu