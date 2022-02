Primarul, huiduit de spectatori la meciul echipei de handbal din weekend

Sambata, in Sala Polivalenta din Iasi, Politehnica a castigat meciul din etapa a III-a a Diviziei A - Tineret (grupa a doua valorica a esalonului doi, ultimul intern, din care nu se poate promova in Liga Nationala), 49-25 (23-12) cu echipa secunda a CSU Suceava.Poli, care a avut doua meciuri acasa in faza a doua a campionatului, a urcat pe primul loc in clasamentul Seriei A gratie golaverajului, fiind la egalitate de puncte, sase, cu CSM Vaslui II si CSU Suceava II. Pe celelalte pozitii se ... citeste toata stirea