Primul amical al anului. Noile achizitii ale Politehnicii pot fi vazute in Copou

Politehnica Iasi joaca astazi prima partida de verificare din 2023. De la ora 14:00, in Copou, cel mai probabil pe terenul sintetic, formatia antrenata de Leo Grozavu se va confrunta cu Bucovina Radauti. Oaspetii se claseaza pe locul II in clasamentul Seriei I a Ligii a III-a de fotbal, la noua puncte de lider, Foresta Suceava.In testul de azi, suporterii ieseni ar putea avea posibilitatea sa-i vada pentru prima data la lucru pe jucatorii transferati in aceasta iarna, mijlocasii Robert Ion ... citeste toata stirea