Aflata in cantonament la Bansko, in Bulgaria, Politehnica Iasi a disputat miercuri seara primul meci amical al verii. Adversarul intalnit a fost Botev Plovdiv, formatie care in vara s-a situat pe locul X in prima liga bulgara, esalon care contine 14 cluburi Rezultatul final al partidei a fost 2-0 (1-0) in favoarea lui Botev. Au inscris Sekulic ('27) si Tonev ('63, din penalty).Conform oficialilor Politehnicii, antrenorul iesenilor, Leo Grozavu, a mizat pe: Brinza - Martac, Tincu, Katanec, ... citeste toata stirea