Prinde-o daca poti: americanca Sydney McLaughlin a corectat pentru a treia oara recordul mondial la 400 m garduri!

Ea a realizat timpul de 51,41 secunde in cadrul Campionatelor SUA de la Oregon.Campioana olimpica Sydney McLaughlin (SUA) a corectat pentru a treia oara recordul mondial la 400 m garduri in cadrul campionatelor nationale, care se constituie drept trial pentru Campionatele Mondiale care vor avea loc la Eugene, statul Oregon, realizand 51,41 s. Sydney a preluat stafeta de la colega ei, Dalilah Muhammad, care devenise in 2019 campioana mondiala la 400 m garduri, cu un record mondial de 52,16 s, ... citeste toata stirea