Politehnica Iasi are astazi un excelent prilej de a-i face pe suporteri sa uite faptul ca si-a batut joc de meciul cu FC U 1948 Craiova, de duminica, pe care l-a incheiat la egalitate, 1-1, dupa ce a condus la pauza, a fost ajutata de arbitru, a jucat in superioritate numerica jumatate de ora si a fost egalata in prelungiri.De la ora 20:30, Poli joaca pe terenul uneia dintre cele mai slabe formatii din Liga I, Dinamo, o grupare care nu se regaseste dupa promovarea miraculoasa din acest an. Cu ... citeste toata stirea