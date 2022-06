Proiectul Educatie pe tabla de sah la Miroslava la editia I

Clubul de sah al Asociatiei Impreuna pentru Miroslava in anul scolar 2021-2022, a participat la proiectul Educatie pe tabla de sah, implementat de Asociatia Sportiva Pionii Regelui din Podu Iloaiei in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi.In comuna Miroslava au fost peste 180 de beneficiari, copii de la Scolile din Miroslava, care au participat la peste 100 de lectii de sah sustinute in format fizic si online. Copiii au primit in cadrul proiectului seturi de sah -piese si tabla, ... citeste toata stirea