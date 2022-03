Protocolul sanitar din fotbalul romanesc a fost suspendat

Comitetul de urgenta al FRF a decis, miercuri, suspendarea Protocolului de desfasurare a competitiilor de fotbal, dupa incetarea starii de alerta in Romania."Avand in vedere incetarea aplicabilitatii dispozitiilor prevazute in Hotararea Guvernului nr. 171 din 3 februarie 2022 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si Hotararea Comitetul ... citeste toata stirea