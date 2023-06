Atacantul Kylian Mbappe a trimis luni o scrisoare catre conducerea clubului Paris Saint-Germain, in care confirma ca nu isi va activa optiunea de prelungire a contractului in 2024-2025, relateaza lequipe.fr.Acest lucru inseamna ca actualul sau contract va expira in seara zilei de 30 iunie 2024 si ca va avea optiunea de a se intelege (eventual) cu un alt club de la 1 ianuarie anul viitor.Atacantul francez a ales sa informeze clubul parizian despre decizia sa la ... citeste toata stirea