Francezul Hugo Gaston, 22 de ani, locul 137 ATP, este noul campion al turneului ATP Challenger 100 Concord Iasi Open, dupa ce l-a invins in finala pe principalul favorit, spaniolul Bernabe Zapata Miralles, 26 de ani, locul 53 ATP, scor 3-6, 6-0, 6-4.Gaston va primi 100 de puncte ATP pentru succesul obtinut la Iasi si 16.020 euro, in timp ce Miralles ramane cu 60 de puncte ATP si un cec in valoare de 9.415 euro.Hugo Gaston este al patrulea campion la Concord Iasi Open, dupa spaniolul Carlos ... citeste toata stirea