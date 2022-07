Punct final la Concord Iasi Open. Era loc de mai bine!

Turneul de tenis de camp Concord Iasi Open, din categoria ATP Challenger 100, a ajuns la final in aceasta seara. Dotat cu premii in valoare de 90 280 euro, competitia s-a derulat la Baza Ciric, care a fost pusa gratuit la dispozitie de municipalitate. In plus, Primaria Iasi a cheltuit si fonduri consistente, din bugetul local fiind alocati 600 000 de lei pentru organizarea cele doua turnee de tenis din aceasta vara.Din pacate, numarul de spectatori a fost redus per total, slaba mediatizare, ... citeste toata stirea