Punctul de adio al lui Horia

Tecau si Marius Copil au invins cuplul spaniol in intalnirea de Cupa Davis de la Marbella*Echipa Romaniei a pierdut, sambata, intalnirea cu Spania, de la Marbella, astfel ca spaniolii vor juca la Turneul Final Davis Cup din 2022, cu scorul de 1-4, In confruntarile de sambata, Horia Tecau si Marius Copil au invins cuplul Alejandro Davidovich/Pedro Martinez, scor 7-6, 6-4, dupa o ora si 32 de minute.Apoi, Marius Copil (261 ATP) a pierdut in fata spaniolului Roberto Bautista (15 ATP). Scorul ... citeste toata stirea