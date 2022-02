Fotbalistul echipei Pisa, George Puscas, a inscris un gol in meciul castigat, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Monza, in etapa a XXIV-a a ligii secunde din Italia.Puscas a marcat in minutul 18, dupa ce gazdele au deschis scorul in minutul 8, prin Valoti. Pentru Pisa a inscris si Caracciolo, in minutul 65.George ... citeste toata stirea