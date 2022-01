Pustoaica minune din Rusia

La 15 ani in anul de debut, Kamila Valieva bate record dupa record in patinajul artistic *Campionatele Europene de la Tallinn parca sunt campionatele RusieiO rusoaica de 15 ani, Kamila Valieva, a dominat programul scurt feminin la Campionatele Europene de patinaj artistic de la Tallinn, stabilind joi nou record mondial, cu 90,45 puncte, cu aproximativ 20 de zile inaintea Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing (4-20 februarie. Originara din Kazan,neinvinsa pana acum in prima sa iarna la ... citeste toata stirea