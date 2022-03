Rachetele lovesc pe coasta Pacificului

Astazi incepe turneul de la Indian Wells la care sunt prezente patru jucatoare romane. Simona Halep si Sorana Cirstea sunt capi de serie si evolueaza direct in turul II, Gabriela Ruse si Irina Begu au confruntari accesibile in prima runda dar sanse mici de a trece si de turul IITurneele ATP si WTA de la Indian Wells, considerate de unii ca "al cincilea turneu de Grand Slam" a revenit in perioada calendaristica obisnuita, dupa ce anul trecut s-a desfasurat in luna octombrie, din cauza ... citeste toata stirea